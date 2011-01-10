«Азовсталь» в 2010 году увеличила производство проката на 23,3%

Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь», входящий в Группу "Метинвест", по итогам 2010 года произвел 5 млн. 287 тыс. тонн проката, что на 23,3%, или 999 тыс. тонн, больше, чем за 2009 год.

Об этом сообщается в отчете, размещенном на сайте "Метинвеста".

Согласно сообщению, в 2010 году на меткомбинате было выплавлено 5 млн. 700 тыс. тонн стали, что на 22,8%, или 1 млн. 56 тыс. тонн, больше, чем за 2009 год.

Производство чугуна на «Азовстали» за прошлый год возросло на 23,5%, или 943 тыс. тонн, и составило 4 млн. 961 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной – 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".