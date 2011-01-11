Акционеры ОАО «ДнепроАзот» хотят переименовать общество в ПАО и изменить состав правления

Акционеры ОАО «ДнепроАзот» планируют переименовать общество в ПАО и изменить состав правления на общем собрании, которое состоится 18 марта 2011 года.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается, что на голосование, в частности, выносятся: внесение изменений в Устав общества путем изложения его в новой редакции; отзыв и избрание председателя и членов Наблюдательного совета; отзыв и избрание председателя и членов ревизионной комиссии; отзыв и избрание председателя и членов правления общества.

Справка УНИАН. ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются компании: ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (Днепропетровск).

ОАО «ДнепроАзот» завершило 2009 год с убытком 927,764 млн. грн. против 348,769 млн. грн. прибыли годом ранее.