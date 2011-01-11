Пожар на «Межиречанской» может быть признан чрезвычайной ситуацией регионального уровня

Пожар на шахте «Межиречанская» государственного предприятия «Львовуголь» может быть признан чрезвычайной ситуацией регионального уровня.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом шла речь 10 января во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ликвидации пожара на шахте «Межиречанская» ГП «Львовуголь».

Как отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Алексей ТИТАРЕНКО, на данное время ситуация на шахте «Межиречанская» контролируется. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела материалы ГП «Львовуголь» по поводу предоставления классификационной оценки ситуации, которая сложилась на шахте «Межиречанская» в г. Червонограде в результате пожара 21 декабря 2010 года, и постановила, что данную ситуацию можно определить как чрезвычайную регионального уровня. Соответствующие документы будут направлены в Киев для рассмотрения этого вопроса и о выделении денег из резервного фонда государственного бюджета Украины.

Кроме того, А.ТИТАРЕНКО отметил, что «Львовуголь» должен до 12 января подать уточненные расчеты ущерба в результате пожара. В то же время, по предварительным данным, ущерб составляет свыше 14 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, пожар на шахте «Межиречанская» возник вечером 21 декабря 2010 года. В связи с пожаром работа шахты была прекращена. На момент возгорания на аварийном участке находилось 77 горняков.

Согласно предварительному заключению специальной правительственной комиссии, которая заседала 4 января во Львовской области, причиной возгорания на шахте «Межиречанская» стало нарушение техники безопасности горных работ, в частности, курение в неустановленных местах.

5 января Кабинет министров Украины выделил первые 10 млн. грн. на ликвидацию пожара на шахте «Межиречанская».