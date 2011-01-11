Рост ВВП по итогам 2010 года превысит 4% - Азаров
16:59, 11 января 2011Промышленность
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В Украине рост ВВП по итогам 2010 года превысит 4%.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.
«У нас будет более 4% роста ВВП», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.
Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%.
Всемирный Банк в декабре 2010 года улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.
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