Рост ВВП по итогам 2010 года превысит 4% - Азаров

В Украине рост ВВП по итогам 2010 года превысит 4%.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил в ходе встречи с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

«У нас будет более 4% роста ВВП», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%.

Всемирный Банк в декабре 2010 года улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.