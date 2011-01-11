Кабмин назначил Проскурякова председателем правления НАК “Надра Украины”

Кабинет министров Украины назначил Олега ПРОСКУРЯКОВА председателем правления Национальной акционерной компании “Надра Украины”.

Соответствующее распоряжение №10 от 10 января размещено на сайте правительства.

О.ПРОСКУРЯКОВ в 2006-2008 годах возглавлял Государственную геологическую службу Министерства охраны окружающей природной среды. В 2008-2010 годах работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, в декабре-январе 2010-2011 гг. - советник председателя правления НАК «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 г. Кабинет министров уволил Эдуарда СТАВИЦКОГО с должности председателя правления НАК “Надра Украины”.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины №802 от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в области геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

2009 год НАК «Надра Украины» завершила с чистым убытком 34,999 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,267 млн. грн.