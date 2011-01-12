Янукович ветировал закон о госзакупках во время подготовки к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон "О внесении изменений в законы Украины "Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в законы Украины «Об осуществлении государственных закупок" и "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине".

Изменениями предусматривалось, что отдельными законами будут определяться особенности осуществления закупки товаров, работ и услуг за средства, распорядителем которых будет специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по обеспечению подготовки и реализации в Украине инфраструктурных проектов для выполнения заданий и мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Евро-2012.