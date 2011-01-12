Кредиторская задолженность метпредприятий Украины выросла до 76 млрд. грн.

Кредиторская задолженность металлургических предприятий Украины в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом на 17 млрд. грн. – до 76 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Металлургпрома» Александр ЗРАЖЕВСКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, при этом дебиторская задолженность металлургической отрасли составляет 59 млрд. грн.

«На метпредприятиях к началу 2011 года полностью отсутствуют собственные оборотные средства, они имеют отрицательное значение в объеме 5 млрд. грн.», – отметил А.ЗРАЖЕВСКИЙ.

Он также напомнил, что по итогам 11 месяцев 2010 года убытки металлургической отрасли составили 2,1 млрд. грн. По словам первого заместителя гендиректора «Металлургпрома», по итогам прошедшего года ожидается незначительное снижение убытков.

«Финансовое состояние металлургической отрасли остается очень тяжелым», – подчеркнул А.ЗРАЖЕВСКИЙ.