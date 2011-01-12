Производство металлургической продукции в Украине выросло на 7-20%

В Украине в 2010 году объемы производства основных видов металлургической продукции выросли по сравнению с 2009 годом на 7-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра промышленной политики Сергей БЕЛЕНЬКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за указанный период метпредприятия выплавили 27,354 млн. тонн чугуна, что на 7% больше показателя по итогам 2009 года. Производство стали увеличилось на 10% – до 32,725 млн., тонн, производство общего проката – на 10%, до 30,680 млн. тонн.

Объемы производства металлоизделий (метизов) составили 270 тыс. тонн, что на 20% больше, чем по итогам прошлого года.

«Несмотря на кризисные явления в начале 2010 года, в целом по году отрасль работала достаточно стабильно, без аварий», – отметил С.БЕЛЕНЬКИЙ.