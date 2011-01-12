В Украине дефицит коксующихся углей составит минимум 2,2 млн. т

В Украине в 2011 году дефицит коксующихся углей составит минимум 2,2 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Укркокс» Анатолий СТАРОВОЙТ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, исходя из данных Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, в 2011 году украинские шахты произведут коксующихся углей в рядовом виде 22,5 млн. тонн, что в перерасчете на концентрат составит 12,8 млн. тонн против 17,5 млн. тонн в 2010 году.

А.СТАРОВОЙТ также отметил, что в текущем году на реализацию планов «Металлургпрома» по росту производства металлопродукции на 6-7% потребуется завезти по импорту 46,5%, или 11,2 млн. тонн коксующихся углей.

А.СТАРОВОЙТ уточнил, что максимальный объем углей, который реально может импортировать Украина, составляет 9 млн. тонн.