«Металлургпром» прогнозирует рост производства в отрасли на 6-7%

Объединение металлургических предприятий «Металлургпром» прогнозирует рост производства в отрасли в 2011 году на уровне 6-7% по сравнению с 2010 годом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генерального директора ОП «Металлургпром» Александр ЗРАЖЕСКИЙ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, металлурги нарастят производство чугуна и стали на 6%, производство общего проката – на 7%.

А.ЗРАЖЕВСКИЙ подчеркнул, что у самих метпредприятий расчеты более оптимистичны. Металлурги планируют увеличить производство чугуна на 12%, стали – на 13%, общего проката – на 16%.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году украинские метпредприятия нарастили производство чугуна на 7% по сравнению с 2009 годом – до 27,354 млн. тонн, стали – на 10%, до 32,726 млн. тонн, общего проката – на 10%, до 30,680 млн. тонн.