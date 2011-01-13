В 2010 году производство железорудного сырья выросло на 8-17%

В Украине за 2010 год производство основных видов железорудного сырья выросло по сравнению с 2009 годом на 8-17%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, за 2010 год объемы производства железорудного концентрата увеличились на 16% по сравнению с 2009 годом – до 63,758 млн. тонн. Производство железной руды выросло на 17% – до 77,114 млн. тонн, производство окатышей – на 8%, до 22,141 млн. тонн. Производство агломерата увеличилось на 13% – до 39,504 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпрома», за 2010 год украинские горнорудные предприятия экспортировали 32,9 млн. тонн железорудного сырья, что на 15% больше, чем в 2009 году.