Предприятия Украины завершили январь-ноябрь 2010 г. с финрезультатом 49,7 млрд. грн.

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2010 года составил 49 млрд. 692,7 млн. грн. против «минус» 15,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2010 г. прибыль получили 56,4% предприятий страны – они завершили 11 месяцев с финансовым результатом 130 млрд. 665,7 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь т.г. завершили 43,6% предприятий Украины, их финрезультат составил 80 млрд. 973 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 45% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 31 млрд. 958 млн. грн. Прибыль получили 55% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 57 млрд. 832,7 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-ноябрь 2010 года составил 25 млрд. 874,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам 2009 года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.