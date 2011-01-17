Toyota из-за мощных снегопадов приостанавливает работу 12 заводов в центре Японии

Японский автогигант Toyota из-за мощных снегопадов приостанавливает сегодня работу 12 предприятий в префектуре Айти в центре Японии, где сконцентрированы основные производственные мощности корпорации. Заносы создали проблемы с подвозкой деталей, а также с транспортировкой персонала.

Пока, как сообщают в Toyota, производство планируется возобновить со вторника, когда ожидается прекращение снегопадов. Сбой будет восполнен сверхурочной работой в ближайшие выходные.

На многие районы Японии обрушились мощные снегопады, из-за которых сегодня частично перекрыто движение на четырех скоростных автомобильных трассах в центральной части тихоокеанского побережья главного острова страны Хонсю. Среди них - самое оживленное в стране шоссе, соединяющее Токио с крупным промышленным центром Нагоя. Именно рядом с ним находится основной производственный район Toyota.

На юго-западе Хонсю выпало рекордное количество снега. Толщина его покрова в отдельных частях префектуры Хиросима, например, вплотную подошло к отметке 200 см. Такое количество снега фиксируется там впервые.

С серьезными опозданиями из-за снегопадов также движутся поезда. Их движение из-за заносов сегодня полностью остановлено в районе города Тояма. У города Нагоя с рельсов сошел небольшой пассажирский поезд, никто не пострадал, передает ПРАЙМ-ТАСС.