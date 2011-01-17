В Украине производство марганцевого концентрата выросло 70,5% – до 1,59 млн. тонн

В Украине за 2010 год производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 года на 70,5%, или 657 тыс. тонн, – до 1 млн. 589,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличил производство марганцевого концентрата в 2,3 раза, или на 426 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 736,6 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 2010 год произвел 852,7 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 37%, или 230 тыс. тонн, больше, чем в 2009 году. За указанный период ОГОК также произвел 351,4 тыс. тонн марганцевого агломерата, что в 2,4 раза, или на 207 тыс. тонн, больше, чем за 2009 год.