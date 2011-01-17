В Украине розничный товарооборот предприятий вырос до 274,6 млрд. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-январе 2010 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 274 млрд. 599,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-декабря 2010 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 16,4% – до 3,092 млрд. грн., Луганской – на 12,8% – до 8,988 млрд. грн., Донецкой – на 11,6% – до 25,09 млрд. грн., Запорожской – на 10,9% – до 10,63 млрд. грн.