Рост промпроизводства в Украине в 2010 году составил 11%

В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-декабре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в декабре 2010 г. против декабря 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 13,5% (в январе-декабре 2010 г. против января-декабря 2009 г. – 2,1%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 6,2% (14,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 5,9% (спад 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в декабре 2010 г., по сравнению с декабрем-2009, составил 15,6% (рост 13,5%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 2,4% (рост 2,9%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 12,3% (рост 7,8%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 13,6% (рост 8,2%), в производстве кожи, изделий из нее – 7,4% (рост 6,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в декабре 2010 г. против декабря-2009 составил 1,9% (рост 8,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 0,1% (рост 2,5%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад – 4,2% (спад 0,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 32,9% (рост 21,5%), в том числе, в химическом производстве – 39,5% (рост 25,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 10,4% (рост 8,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 9,9% (рост 8%).

В декабре 2010 г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2009 года, рост производства составил 12% (рост 12,3%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 38,9% (рост 34,5%), в частности, в производстве машин и оборудования – 25,4% (рост 21,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 27,5% (рост 21,1%), в производстве транспортного оборудования – 58,6% (рост 60,7%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 7,1% (рост 9,5%).

Справка УНИАН. В Украине рост промышленного производства в декабре 2009 года, по сравнению с декабрем 2008 года, составил 7,4%.

Наиболее глубокий спад годового промпроизводства в независимой Украине был зафиксирован в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%, 2009 г. – 78,1%.