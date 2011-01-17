В Украине производство аммиака в 2010 году выросло на 37,3%

Предприятия химической промышленности Украины в 2010 году увеличили производство аммиака на 37,3% по сравнению с 2009 годом – до 4 млн. 163 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в декабре 2010 г. производство аммиака в Украине сократилось на 22,1% по сравнению с ноябрем 2010 года – до 446 тыс. тонн. По сравнению с декабрем 2009 года производство аммиака увеличилось на 38,8%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году в Украине производство аммиака сократилось на 38% по сравнению с 2008 годом – до 3,032 млн. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями аммиака в Украине являются ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), Северодонецкий «Азот» и ОАО «ДнепроАзот» (Днепродзержинск).