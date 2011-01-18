Лидерами роста промпроизводства в 2010 году стали экспорто-ориентированные отрасли - эксперт

Лидерами роста промышленного производства по итогам 2010 г. стали ориентированные на экспорт машиностроение, металлургия и химическая промышленность, на которые в общей сложности пришлось две трети общего роста производства.

Так прокомментировала УНИАН обнародованные данные Госкомстата по промпроизводству главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена БЕЛАН.

По ее словам, производство и распределение электроэнергии, газа и воды также внесло значительный вклад, чему способствовал увеличившийся спрос на электроэнергию со стороны промышленности.

По словам эксперта, также сыграла свою роль низкая база сравнения после сокращения объёма промышленного выпуска в 2009 г. на 22% (год к году). «Несмотря на ускорение промышленного роста в декабре, объем выпуска в прошлом месяце был на 15% ниже докризисного пика, достигнутого в мае 2008 г., что указывает на наличие свободных производственных мощностей в секторе», - отметила Е.БЕЛАН. В соответствии с прогнозом эксперта, в 2011 г. рост промышленного производства замедлится до 6,5%, в основном за счет эффекта базы сравнения. Основными факторами роста останутся ориентированные на экспорт отрасли.

Как сообщили УНИАН в инвестиционной группе «Сократ», рост промышленного производства в 2010 году оказался на 1,1% меньше прогнозов экспертов группы, что, по их мнению, в основном было обусловлено снижением показателей добывающей промышленности. Эксперты «Сократ» ожидают, что в 2011 г. рост промышленного производства составит порядка 8%.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост промышленного производства в декабре 2010 г., по сравнению с декабрем 2009 г., составил 12,5%. По данным Госкомстата, в январе-декабре 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., рост промпроизводства составил 11%.