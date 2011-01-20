Рост индекса производства базовых отраслей в декабре п.г. увеличился до 11,1%

По данным Национального банка Украины, рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в декабре 2010 года увеличился до 11,1% в годовом выражении по сравнению с 6,9% в ноябре прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Рост ИПБО за 2010 год, по сравнению с 2009 годом, составил 7,4%.

«В декабре наблюдалось улучшение динамики всех отраслей - составляющих индекса», - констатирует Нацбанк.

Рост объемов строительных работ ускорился до 13,8% в годовом измерении.

Наибольшее ускорение роста зафиксировано в промышленном производстве, объем которого за декабрь вырос на 12,5%, а за 2010 год - на 11%. Наибольший вклад в прирост промышленного производства как в декабре, так и на протяжении всего года имело машиностроение (5,1 п.п. и 3,8 п.п. соответственно) благодаря высокому внешнему

инвестиционному спросу. Высокий внешний спрос оказал позитивное влияние и на уровень металлургического производства, рост которого в декабре составил 12%, за год – 12,3%. Ускорение темпов роста в декабре вызвано в основном наращиванием объемов производства электроэнергии, газа и воды, а также химической промышленности.

В декабре также зафиксировано увеличение оборота розничной торговли, которое, по оценкам НБУ, составило 15%, за 2010 год – 7,6%. Регулятор называет основным фактором оживления внутреннего потребительского спроса в 2010 году - стабильный рост реальной средней зарплаты. Прирост легкой промышленности в декабре составил 12,3% и 7,8% за 2010 год.

«По нашим расчетам, рост ИПБО в IV квартале составил 9,3% в годовом измерении (5% в ІІІ квартале). На основе этих данных мы оцениваем рост ВВП в IV квартале по сравнению с ІІІ кварталом на 2% за исключением сезонного фактора. Рост реального ВВП за год, по нашим оценкам, составил около 4,5%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.