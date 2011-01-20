Украинско-российская ракета «Зенит-2SБ» с метеоспутником стартовала с Байконура

Сегодня в 15.29 мск с космодрома Байконур стартовыми расчетами предприятий ракетно-космических отраслей России и Украины произведен успешный пуск ракеты космического назначения «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и российским космическим аппаратом для анализа гидрометеорологической и гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве «Электро-Л».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В сообщении отмечается, что в 15.37 мск после штатного отделения второй ступени ракеты-носителя разгонный блок «Фрегат-СБ» продолжил выведение космического аппарата «Электро-Л» на заданную орбиту.

Отделение космического аппарата от разгонного блока запланировано на 00.28 мск 21 января.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе НПО им. Лавочкина (производитель спутника), космический комплекс "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Росгидромета оперативной информацией для решения следующих основных задач: анализа и прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах; анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов; анализа и прогноза условий для полетов авиации; анализа и прогноза гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, состояния ионосферы и магнитного поля Земли; мониторинга климата и глобальных изменений; контроля чрезвычайных ситуаций; экологического контроля окружающей среды и др.

"Электро-Л" должен обеспечить многоспектральную съемку всего диска Земли в видимом и инфракрасном диапазонах (разрешение 1 км и 4 км, соответственно). Штатная периодичность съемки - 30 минут. В случае наблюдения стихийных явлений периодичность съемки (по командам с Земли) может быть доведена до 10-15 минут.

Кроме того, на КА "Электро-Л" возлагаются задачи получения гелиогеофизических данных, ретрансляции и обмена метеоинформацией, а также приема и ретрансляции данных от автономных метеорологических платформ и сигналов аварийных буев системы КОСПАС-SARSAT.

Напомним, ракета-носитель "Зенит" с метеоспутником "Электро-Л" должна была стартовать с Байконура еще 25 декабря 2010 года. Однако было принято решение о переносе запуска в связи с необходимостью дополнительных проверок документации, связанной с подготовкой разгонного блока "Фрегат-СБ", для которого предстоящий пуск станет началом его летно-конструкторских испытаний.