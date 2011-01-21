Россия намерена продлить действие пошлин на ввоз труб из Украины до 2016 года

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (РФ) предлагает продлить с 31 января 2011 года действие ограничительных пошлин на импорт стальных труб из Украины, поставляемых вне квот.

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", текст которого размещен на официальном сайте министерства.

При этом проектом документа предлагается повысить размер взимаемых с внеквотных поставок пошлин.

В частности, на обсадные трубы предлагается увеличить пошлину c 11,4%, до 18,9% таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы поднять пошлину с 18,1% до 19,9%.

Кроме того, российское министерство предлагает поднять с 8,9% до 19,4% пошлину на поставку вне квот нефтепроводных труб для трех компаний холдинга "Интерпайп" и до 37,8% на трубы, поставляемые другими украинскими предприятиями.

Справка УНИАН. Режим квотирования на импорт украинских труб в РФ был введен по согласованию между Министерством экономического развития и торговли России и Министерством экономики Украины в 2005 году. В 2005 году квота на импорт украинских труб составила 395 тыс. тонн. До 2010 года включительно квота могла увеличиваться на 2% ежегодно.