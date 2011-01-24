«Кредмаш» в 2011 году увеличит объемы производства на 17%

ОАО "Кредмаш" (Кременчуг, Полтавская обл.) в 2011 году намерен увеличить объемы производства на 17%, или на 8 штук, - до 55 асфальтосмесительных заводов.

Об этом УНИАН сообщили в управлении экономики горисполкома Кременчуга.

По данным управления, такие планы предприятия заложены в программе социально-экономического развития Кременчуга на 2011 год.

«Предприятие готовится увеличивать объемы производства и уже перешло с 4-х на 5-дневную рабочую неделю», - сказали в мэрии Кременчуга.

Справка УНИАН. ОАО "Кредмаш" производит асфальтосмесительные установки, оборудование битумосмесительное, поливомоечные и пескоразбрасывательные машины, котлы для литого асфальта, автонефтевозы, полуприцепы, автоцистерны, автогудронаторы.

36,87% акций предприятия владеет компания "Кредмаш Импекс", 12,6% - компания "Информационные системы".

ОАО «Кредмаш» в 2010 году произвело 47 асфальтосмесительных заводов.