«Херсонские комбайны» и ХХК искусственно доводят до банкротства – прокуратура

Два крупнейших в прошлом предприятия Херсонской области – ОАО «Херсонские комбайны» и ОАО «Херсонской хлопковый комбинат» - искусственно доводят до банкротства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, оба бюджетообразующих промышленных предприятия области доводят при помощи разных схема до искусственного банкротства. В результате таких действий производственные и другие активы предприятий по заниженным ценам отчуждены, в связи с чем применение процедур банкротства – возобновление платежеспособности должника не достигается, производственная деятельность практически прекращается, задолженности перед государственными кредиторами не только не погашаются, а еще и наращиваются.

В частности, по данным прокуратуры, по мировому соглашению 2007 года целостный имущественный комплекс ОАО «Херсонские комбайны» передан ООО «Херсонский машиностроительный завод» в обмен на погашение долгов акционерного общества. Вместе с тем, инвестор свои обязательства не выполнил, уже в январе 2008 года активы были реализованы третьим лицам. В отношении акционерного общества и его правоприемника снова возбуждены дела о банкротстве, перспективы возобновления их платежеспособности отсутствуют.

В результате расследования деятельности инвесторов на ХХК прокуратурой Днепровского района города Херсон возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения служебными лицами ОАО «Херсонский хлопковый комбинат» требований относительно использования приватизированного объекта и других обязательных условий приватизации, установленных законодательством.

Указанные два предприятия имеют долг перед Пенсионным фондом Украины на уровне 80% всего долга области – их совокупный долг превышает 40 млн. грн.

Теперь аппаратом прокуратуры области завершается проверка и относительно руководства ОАО «Херсонский хлопковый комбинат», по результатам которой будут приняты соответствующие меры реагирования. Установлено, что лишь в 2009 году по счетам ОАО «ХХК» прошло более 200 млн. грн., которые были потрачены руководством предприятия на все, что угодно, кроме погашения задолженности перед рабочими и ПФУ.

В ноябре возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением ликвидатором ОАО «Херсонские комбайны», что привело к непоступлению в Пенсионный фонд Украины денежных средств в сумме 1,3 млн. грн.

Кроме того, благодаря принципиальной позиции прокуратуры области Верховным Судом Украины в октябре 2010 года поставлена точка в деле по иску жильцов 9 общежитий, жилье которых безосновательно включено в уставный фонд ОАО «Херсонские комбайны», находящегося в стадии банкротства.