УГМК планирует увеличить реализацию металлопроката в Украине на 13%

В 2011 году Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует увеличить реализацию металлопроката в Украине до около 340 тыс. тонн, что приблизительно на 40 тыс. тонн (на 13%) превысит показатели 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный директор УГМК Младен ПЕЙКОВИЧ.

При этом, по его словам, УГМК намерена нарастить свою долю на вторичном (реализуемом не на прямую с металлургических предприятий - УНИАН) рынке металла Украины с 14% в 2010 году до 16% в 2011 году.

«Мы рассматриваем возможность открытия новых представительств компании, в частности, в Закарпатье, возможно в Мукачево или Ужгороде. Вместе с тем, не исключено, что какие-то свои склады в регионах Украины мы будем закрывать. Но пока это вопрос нерешенный», - отметил М.ПЕЙКОВИЧ.

Он также уточнил, что только около 60% металла, реализованного компанией в Украине, было произведено на предприятиях главного стратегического партнера УГМК - корпорации ИСД.

Всего, по его словам, УГМК и ее дочерние металлоторговые сети в Польше, Беларуси, России и Грузии реализовали в 2010 году около 850 тыс. тонн металлопроката.

Справка УНИАН. ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) создана в 1998 году, является одним из ведущих металлотрейдеров Украины.

Ежедневный запас металлопродукции на площадках сети составляет порядка 50 тыс. тонн. УГМК представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод”.

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как "Международная металлоторговая сеть", в которую входят сети: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия), УГМК – Грузия (Грузия), УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь), "Центросталь" (Польша), компания участвует в управлении сетью металлоцентров в Венгрии "Дутрейд" и создает торговую сеть в Чехии.