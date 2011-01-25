«Азовмаш» в 2010 году увеличил реализацию продукции в 2,7 раза

Группа компаний «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая обл.) в 2010 году увеличила объем реализации продукции в 2,7 раза, по сравнению с 2009 годом, – до 6,9 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

В сообщении отмечается, что в 2010 году выпущено 12 393 грузовых вагона, что в 2,2 раза больше прошлогоднего.

В 2,1 раза возросло производство цистерн, в 4,8 раза – полувагонов. В декабре достигнут абсолютный результат по выпуску грузовых вагонов – 1799 штук.

«ОАО «Азовмаш» завершило 2010 год с наивысшими показателями за всю историю предприятия… Успех определила работа вагоностроительного комплекса», - отмечено в сообщении.

Как отметил президент ОАО «Азовмаш», народный депутат Украины Александр САВЧУК, «наша задача - в 2011 году увеличить выпуск вагонов в 1,2 - 1,5 раза. Для этого у нас есть все возможности: заказы, производственные мощности, кадры».

Справка УНИАН. Группа компаний «Азовмаш» — один из крупнейших машиностроительных комплексов предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции. Кроме того, тесно сотрудничает с «Азовмашем» электросталеплавильное производство ЗАО «АзовЭлектроСталь».