Цены на металлопрокат на внутреннем рынке будут расти — гендиректор УГМК

В 2011 году цены на металлопрокат на внутреннем рынке Украины будут расти.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в ходе сегодняшней пресс-конференции высказал генеральный директор ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) Младен ПЕЙКОВИЧ.

При этом он отметил, что украинская металлургия ориентирована на экспорт и внутренние цены привязаны к общемировым, поэтому рост цен на металл в мире диктует рост цен и в самой Украине.

М.ПЕЙКОВИЧ также добавил, что после отмены квот на экспорт украинской арматуры в Россию цены на этот вид металлопроката будут расти и в Украине. «Если в 2010 году квота была 300 тыс. тонн, то в 2011 году, я думаю, что украинские производители арматуры экспортируют в РФ как минимум 0,5 млн. тонн арматуры. Рост экспорта будет происходить за счет более высоких цен на арматуру в России, что, безусловно, отразится на внутреннем украинском рынке, где уже с начала 2011 года цена арматуры выросла почти на 70%», - уточнил гендиректор УГМК.

Справка УНИАН. ОАО «Украинская горно-металлургическая компания» (УГМК) создана в 1998 году, является одним из ведущих металлотрейдеров Украины.

Ежедневный запас металлопродукции на площадках сети составляет порядка 50 тыс. тонн. УГМК представляет на рынке Украины интересы ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Донецкий металлопрокатный завод», ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева», ОАО «Днепропетровский трубный завод”.

В 2006 году компания УГМК вышла на внешнеэкономический рынок как "Международная металлоторговая сеть", в которую входят сети: УГМК (Украинская горно-металлургическая компания, Украина), РГМК (Русская горно-металлургическая компания, Россия), УГМК – Грузия (Грузия), УГМК (Универсальная горно-металлургическая компания, Беларусь), "Центросталь" (Польша), компания участвует в управлении сетью металлоцентров в Венгрии "Дутрейд" и создает торговую сеть в Чехии.