Азаров надеется, что Турция отменит пошлины на украинский металлопрокат

Украина надеется, что Турция пересмотрит решение о введении пошлины на ввоз украинского металлопроката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с премьер-министром Турции Реджепом ЭРДОГАНОМ.

«Мы надеемся, что турецкая сторона рассмотрит этот вопрос и в интересах добрососедства примет правильное решение», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он отметил, что введение пошлины на ввоз некоторых видов продукции металлопроката из Украины с января 2009 года негативно отразилось на показателях двусторонней торговли.

Справка УНИАН. Турция повысила ввозные пошлины на украинский металлопрокат с 1 января 2009 года. В частности, пошлина на холоднокатаный рулон была увеличена с 6 до 14%, на горячекатаный — с 5 до 13%.