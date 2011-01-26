Работники шахты «Северная» будут отвечать за нарушения требований безопасности

Госгорпромнадзор Украины привлек к административной ответственности почти 30 инженерно-технических работников шахты «Северная» (ГП «Дзержинскуголь») за нарушения требований безопасности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Донецкой области.

Согласно сообщению, специалисты Дзержинского региона Центральной государственной региональной горнотехнической инспекции в угольной промышленности Донецкого горного округа провели всестороннюю проверку состояния охраны труда и промышленной безопасности на шахте «Северная» ГП «Дзержинскуголь». Во время проверки было обследовано 4 выемных участка и 10 подготовительных забоев, а также другие объекты подземных и поверхностных комплексов шахты.

В результате проверок был выявлен ряд нарушений нормативно-правовых актов, вследствие чего инспекторами были приостановлены горные работы на 4 выемных участках, в 6 подготовительных забоях, еще в 4 случаях приостанавливалась откатка грузов по горным выработкам.

За допущенные нарушения привлечены к административной ответственности 26 инженерно-технических работников шахты.

Горнотехническая инспекция констатировала, что наиболее типичными на шахте «Северная» стали нарушения паспортов крепления очистных и подготовительных горных выработок, а также невыполнение в полном объеме графика ремонта горных выработок.