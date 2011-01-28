На Прикарпатье планируют построить завод по переработке гексахлорбензола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на совещании в Ивано-Франковске с участием руководителя МЧС Виктора БАЛОГИ, на котором обсуждались проблемы захоронения токсических отходов и вопросы Калушской промышленной зоны.

В частности, как сказал городской председатель Калуша Игорь НАСАЛИК, нужно прекратить выделять средства на вывоз гексахлорбензола на утилизацию за границу, а построить завод по переработке непосредственно на полигоне, и «эти средства на его вывоз направить на строительство завода».

Представитель МЧС сообщил, что такое поручение уже есть, чтобы до конца 2011 года создать предприятие по утилизации.

В свою очередь, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК отметил, что, когда было принято решение о вывозе гексахлорбензола на утилизацию за границу, тогда на строительство такого завода было необходимо 250 млн. евро. По его словам, в связи с тем, что, как оказалось, на полигоне было захоронено гораздо больше этого яда, то теперь целесообразнее построить завод по утилизации.

Как сообщил на совещании заместитель городского председателя Калуша Василий ПЕТРИВ, сначала были выявлены захоронения гексахлорбензола, ориентировочно, в объеме 12,5 тыс. тонн, вывезено на утилизацию за границу 8,5 тыс. тонн. Однако во время работ «оказалось, что его гораздо больше». По словам В.ПЕТРИВА, в настоящее время на полигоне еще есть 22,5 тыс. тонн гексахлорбензола.

Он также сообщил, что на утилизацию гексахлорбензола в 2010 году правительство выделило 298 млн. грн. «Все выделенные средства в 2010 году освоены», - заметил заместитель мэра Калуша.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.БАЛОГА с рабочей поездкой находится в Ивано-Франковской области для изучения проблемных вопросов и подведения итогов деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Ивано-Франковской области за 2010 год. После совещания под руководством министра в селе Вовчинцы Ивано-Франковского городского совета проходят тактико-специальные учения на тему: «Спасание и аэромедицинская эвакуация в горных условиях».

Цель – отработка взаимодействия сил УМЧС в области, аварийно-спасательных отрядов, территориальных органов управления и формирований гражданской защиты при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ и аэромедицинской эвакуации в горной местности. В ходе учений будет отработано использование дежурного вертолета МЧС в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, транспортировке пострадавших в лечебные заведения.