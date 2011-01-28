Reputation Сapital и HeadHunter определили 50 наиболее уважаемых работодателей Украины в 2010 году

По результатам исследования, проведенного в Украине международными компаниями Reputation Сapital и HeadHunter, определены 50 наиболее уважаемых работодателей 2010 года, которыми стали зарубежные и украинские компании. Как отмечается в сообщении Reputation Сapital и HeadHunter, презентация проекта «Наиболее уважаемые работодатели Украины — 2010» состоялась 27 января в киевском отеле «Опера».

Согласно данным Reputation Сapital и HeadHunter, первые строчки рейтинга среди лучших украинских работодателей заняли компании CКМ, Метинвест и Рошен, среди транснациональных компаний, работающих в Украине компании L'Oreal, Microsoft и Nestle.

В Reputation Сapital и HeadHunter отмечают, что среднее значение репутационного индекса топ-5 мультинациональных компаний и топ-5 отечественных компаний почти одинаково - разница составляет 1,49 балла (78,33 и 76,84 соответственно).

"Эта разница настолько мала, что можно утверждать: репутация лучших украинских компаний на рынке труда находится практически на таком же уровне, как и репутация мультинациональных", - говорится в сообщении Reputation Сapital Ukraine.

Организаторы исследований отмечают, что рейтинг работодателей может быть использован в рамках реализации программы правительства по решению проблем на рынке труда Украины.

Как отмечается в комментарии HR директора Группы Метинвест Натальи СТРЕЛКОВОЙ, оценка, полученная компанией по результатам исследования, обусловлена той атмосферой, которая сформировалась в коллективе Метинвест. Вместе с тем, по ее мнению, репутация не единственный приоритет. «Нужно стараться строить компанию и команду, которой вы будете гордиться, представляя внешним аудиториям и трудовому коллективу», - сказала Н.СТРЕЛКОВА и добавила: «Очень важно, чтобы компания сформулировала для себя профиль тех, кого она хочет привлечь, тогда будет больше шансов успешного закрытия вакансий. Мы бы хотели видеть у себя в команде сотрудников, которые ориентированы на построение долгосрочной карьеры в компании, ориентированы на постоянное совершенствования своих профессиональных качеств и приложению сверхусилий для достижения целей, которые ставит перед собой Группа».