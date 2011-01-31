Рост ВВП Польши в 2010 году удвоился

Увеличение польского валового внутреннего продукта (ВВП) в прошлом году ускорилось до 3,8% с 1,7% в кризисном 2009 году, когда Польша стала единственной в Евросоюзе страной продемонстрировавшей экономический рост.

Согласно предварительным данным госкомстата (GUS), которыми располагает УНИАН, ВВП 38-миллионной страны выросло, главным образом, благодаря росту промышленного производства и внутреннего потребления.

В частности, промпроизводство возросло до 9,2% после 0,3% минуса в предыдущем году, а внутреннее потребление выросло на 3,9% после однопроцентного падения в 2009 году.

Темп роста частного потребления ускорилось до 3,2 после 2,1% в предыдущем году.

В то же время, по данным статистики, в прошлом году ускорилось падение инвестиций - до 2 процентов с 1,1% минуса в 2009 году.

Темп роста в строительстве упал до 3,8% после 9,9% увеличения в предыдущем году.

По данным GUS, в прошлом году в польской промышленности также выросла производительность труда – на 10,4% - при сокращении работников в отрасли на 0,5%.

Рост прошлогоднего ВВП превысил прогноз правительства и большинства экспертов, ожидавших увеличение экономики на 3,5-3,7%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре польское министерство экономики повысило прогноз роста ВВП страны вдвое до 3,3 с 1,6 процентов прогнозированного ранее.

В третьем квартале рост ВВП ускорился до 4,2% после 3,5% во втором и 3% в первом.

Справка УНИАН. В 2010 году Польша благодаря экономическому росту на фоне падения в других европейских странах впервые вошла в шестерку крупнейших экономик 27 стран ЕС.

В 2008 году рост польского ВВП замедлился до 5% с 6,5% в предыдущем.