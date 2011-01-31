Губернатор Прикарпатья: завода по переработке гексахлорбензола в Калуше “не будет никогда”

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК заверяет, что завода по переработке гексахлорбензола в Калуше “не будет никогда”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя облгосадминистрации.

Губернатор, общаясь сегодня с журналистами после совместного заседания коллегии ОГА и президиума областного совета, сказал, что открытие в экологически чистой, туристической зоне предприятия, связанного с химическими отходами, является преступлением.

«Если бы речь шла только о переработке тех 20 тысяч тонн гексахлорбензола, которые уже там есть, то это еще полбеды, - сказал председатель облгосадминистрации. – Если построим такой завод, к нам поедут десятки, сотни тысяч тонн химикатов из всей Украины. Везти это все в Карпатские горы абсолютно нельзя. Я категорически буду против наличия такого завода. Пока я буду в области, подписи там моей не будет».

М.ВЫШИВАНЮК сказал, что отходы после переработки ядохимикатов хранят в глубоких шахтах под землей, и если в такие шахты попадет вода (а это возможно, учитывая наводнения прошлых лет), то может возникнуть непредсказуемая по своим последствиям ситуация. Поэтому в области и в дальнейшем будут работать над тем, чтобы вывезти гексахлорбензол за пределы Прикарпатья, сказал председатель ОГА.

Справка УНИАН. Строительство завода по переработке гексахлорбензола инициирует городской председатель Калуша Игорь НАСАЛИК. Об этом он заявил 28 января на совещании с участием министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ. По словам И.НАСАЛИКА, такое предприятие решило бы проблемы с переработкой токсических отходов не только Калуша, но и всей области.