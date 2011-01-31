Донецкие шахтостроители требуют от Минэнерго финансирования на 2011 год

Донецкие шахтостроители требуют от Министерства энергетики и угольной промышленности финансирования их комплекса на I квартал и в целом на 2011 год.

Как сообщили УНАИН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Украины, обратиться с соответствующим письмом к министерству принял решение Пленум Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза.

По словам председателя Донецкой шахтостроительной территориальной организации Укруглепрофсоюза Владимира ЛАЩЕНКО, ситуация в шахтостроительном комплексе сегодня остается очень сложной. Так, на данный момент серьезная проблема состоит в том, что финансирование на I квартал 2011 года угольным госпредприятиям еще не открыто, и госпредприятия не заключают договора с шахтостроителями. «Таким образом, шахтостроители остаются без работы, а соответственно, и без зарплаты. При этом не погашены долги перед шахтостроителями уже за выполненные объемы работ», - сказал В.ЛАЩЕНКО.

В ПРУПе напомнили, что долг по зарплате в организациях шахтостроительного комплекса непосредственно перед работниками по состоянию на 21 января 2011 года составляет 12 млн. 814 тыс. грн.

Профсоюзный лидер подчеркнул, что сейчас очень важно, чтобы открыли финансирование, так как «с уже имеющимися долгами предприятиям шахтостроительного комплекса выживать довольно сложно».

В этой связи Пленум теркома в своем постановлении потребовал от Министерства энергетики и угольной промышленности «принять безотлагательные действенные меры» по финансированию шахтостроителей на I квартал и на 2011 год, потребовал обеспечить своевременное перечисление необходимых бюджетных средств на предприятия, разрешить авансирование бюджетных средств в размере 50% до 1 февраля 2011 года. Также Пленум потребовал выделить денежные средства шахтостроительным предприятиям на охрану труда.

Кроме того, Пленум принял решение направить обращение в Верховную Раду Украины относительно принятия изменений в Горный Закон Украины (ст. ст. 43, 48), позволяющие шахтостроителям получать бесплатное бытовое топливо и компенсацию за него.