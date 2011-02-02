«Мотор Сич» увеличила чистую прибыль на 69%

ОАО «Мотор-Сич» (г. Запорожье), по предварительным данным, в 2010 году увеличило чистую прибыль на 68,6% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 249,368 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании о проведении годового собрания акционеров, запланированного на 24 марта т.г., опубликованном сегодня в газете «Голос Украины».

Согласно сообщению, в 2010 году «Мотор-Сич» увеличила активы на 41,5% по сравнению с 2009 годом – до 5 млрд. 958,411 млн. грн.

По предварительным данным, собственный капитал компании в 2010 году увеличился на 51,7% – до 3,864 млрд. грн., в том числе нераспределенная прибыль – на 93,6%, до 2,652 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, по состоянию на ноябрь 2010 года 73,2856% акций ОАО «Мотор Сич» принадлежали ЧАО «Всеукраинский Депозитарий Ценных Бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.