Клюев: в 2011-2012 гг. в модернизацию ГМК будет вложено до 1 млрд. долл.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что в 2011-2012 годах в модернизацию металлургической промышленности будет вложено до 1 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Кабинета Министров Украины.

В частности, А.КЛЮЕВ отметил, что эти средства будут вложены в основном украинскими инвесторами и будут направлены на модернизацию крупнейших металлургических предприятий страны.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины подготовил перечень инвестиционных проектов по разным отраслям для реализации до 2014 года.

По словам Н.АЗАРОВА, в перечень вошло 125 стратегически важных отраслевых и региональных инвестпроектов общей стоимостью около 200 млрд. грн. Он подчеркнул, что 714 инвестпроектов будут реализованы по приоритетным направлениям социально-экономического развития на общую сумму около 900 млрд. грн.

В частности, по словам премьера, будет оказана поддержка проектам в металлургической отрасли по производству стали и проката, в частности, на «Запорожстали» и Донецком металлургическом заводе. Реализация этих проектов существенно снизит себестоимость проката, отметил Н.АЗАРОВ.