В Украине рост промпроизводства в Украине прогнозируется на уровне 7-8%

Рост промышленного производства в Украине а 2011-2012 годах прогнозируется на уровне 7-8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, представляя инвестиционную программу на период до 2015 года.

ОН прогнозирует, что рост промышленного производства в 2013-2015 годах составит 9-10%.

В то же время, по словам первого вице-премьера, к 2015 году доля машиностроения в общем объеме промышленного производства должна увеличиться с 12-15% до 20%.

Как сообщал УНИАН, 25 января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал в ходе встречи с германскими бизнесменами, что уверен, что показатель роста ВВП по итогам 2010 года будет увеличиваться и при дальнейшем уточнении превысит данные последних расчетов в 4,1%.

«Мы год закончили с позитивным экономическим результатом. Рост ВВП – 4,1%. Это предварительная оценка, а окончательная, я думаю, будет несколько выше, потому что целый ряд показателей еще не вошел в оценку», – сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, 20 января т.г. премьер-министр Н.АЗАРОВ сообщил, что в Украине объем валового внутреннего продукта в 2010 году, по предварительным данным, вырос на 4,1%. Кроме того, премьер отметил, что все прогнозы, в частности по показателям инфляции и росту объема промышленного производства, по итогам 2010 года совпали с теми, которые были заложены в Государственном бюджете правительства.

18 января т.г. во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что по итогам 2010 года рост ВВП в Украине составил около 5%, а промпроизводства – около 11%.

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%.

Всемирный Банк в декабре 2010 года улучшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2010 года с 3,5% (июльский прогноз) до 4,3%.