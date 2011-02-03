Цены промпроизводителей в Евросоюзе выросли на 1,1%

Брюссель. Цены промышленных производителей в декабре 2010 г. выросли, по сравнению с ноябрем, на 0,8% в еврозоне и на 1,1% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В декабре-2010, по сравнению с декабрем-2009, цены производителей выросли на 5,3% в еврозоне и на 5,9% в ЕС-27.

Цены в промышленности за исключением энергетики выросли на 0,3% в обеих зонах, цены в энергетическом секторе выросли на 2,2% в зоне евро и на 2,9% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,5% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27, цены на товары длительного использования выросли на 0,1% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, на товары кратковременного потребления выросли на 0,4% в обеих зонах. Цены на капитальное имущество выросли на 0,1% в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в декабре-2010, по сравнению с ноябрем-2010, зарегистрирован в Дании (2,9%), Швеции (2,5%), Финояндии и Великобритании (по 2,4%). Снижение было зарегистрировано только в Ирландии (-0,3%).

В декабре-2010, по сравнению с декабрем-2009, наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован на Мальте (15,6%), в Болгарии (12,0%) и Венгрии (10,9%). Снижение цен зарегистрировано лишь в Словакии (-0,8%).

В ноябре-2010, по сравнению с октябрем-2010, цены промышленных производителей выросли на 0,3% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27.