Украинские меткомпании приостановили отгрузки металлопроката в Египет

Украинские металлургические компании приостановили отгрузки металлопроката в Египет в связи с политическим кризисом в этой стране.

Об этом УНИАН сообщил руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса Госпредприятия «Держзовнишинформ» Владимир ПИКОВСКИЙ.

По его словам, до марта никто из украинских метэкспортеров не будет рисковать, оформляя отгрузки в Египет. «Никто контракты не рушит, но грузить в течении февраля наверное не стоит», - отметил эксерт.

Вместе с тем он отметил, что временная приостановка отгрузок металла в Египет пока не отразится на объемах производства украинских металлургических предприятий.

Согласно данным «Держзовнишинформа», в 2010 году украинские метпредприятия экспортировали в страны Северной Африки 1 млн. 230 тыс. тонн металлопроката, что составило 4,6% от общего объема экспорта украинской металлопродукции (27 млн. тонн — УНИАН). При этом, по информации «Держзовнишинформа», в Египет в 2010 году было экспортировано 944 тыс. тонн украинского металлопроката, что составило 3,5% от общего объема экспортных поставок этой продукции.