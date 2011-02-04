Объем розничной торговли в Евросоюзе снизился на 0,4%

Брюссель.Объем розничной торговли в декабре 2010 года в еврозоне сократился на 0,6%, по сравнению с ноябрем 2010 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) - на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В декабре-2010, по сравнению с декабрем-2009, объем розничной торговли сократился на 0,9% в еврозоне и на 0,1% в ЕС-27.

Розничная торговля продуктами питания, напитками и табаком в декабре, по сравнению с ноябрем 2010 года, снизилась на 0,5% в зоне евро и на 0,4% в ЕС-27. Торговля в непродовольственном секторе уменьшилась на 0,5% в еврозоне и на 0,4% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли в декабре-2010, по сравнению с ноябрем-2010, был зафиксирован в Португалии (4,7%) и Польше (2,4%), наибольшее снижение – в Мальте (-3,4%), Словении (-3,3%), Ирландии (-3,0%) и Литве (-2,6%).

В декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, розничная торговля продовольственными товарами снизилась на 1,1% в еврозоне и на 1,2% в ЕС-27. Непродовольственный сектор снизился на 0,5% в еврозоне, но вырос на 1,3% в ЕС-27.

Наибольший рост объемов розничной торговли зарегистрирован в Польше (12,4%), Латвии (8,1%) и Эстонии (7,0%). Наибольшее снижение зарегистрировано в Румынии (-9,4%), Испании (-5,0%) и Мальте (-3,6%).

В ноябре 2010 года объем розничной торговли, по сравнению с октябрем 2010 года, уменьшился на 0,3% в еврозоне и на 0,1% в ЕС-27.