Работодатели должны стать движущей силой инноваций – Федерация работодателей

Работодатели должны стать движущей силой внедрения инновационных технологий в производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове на расширенном заседании Президиума Совместного представительского органа со стороны работодателей на национальном уровне, Президиума Совета Федерации работодателей Украины и Ассоциации ректоров высших технических учебных заведений Украины сказал заместитель председателя Совета Федерации работодателей Украины, президент индустриальной группы «УПЭК» Анатолий ГИРШФЕЛЬД.

При этом он отметил, что государство должно создать надлежащие условия для внедрения инновационных технологий «снизу» и условия для нормального ведения бизнеса в стране. В частности, А.ГИРШФЕЛЬД предложил предоставлять гарантии инвестору в виде оплаты страховых рисков за невыполненные обязательства.

Также он предложил создать новый орган – Институт инновационных менеджеров, который непосредственно будет помогать внедрять инновационные технологии на предприятиях. «Решение этих проблем не нуждается в огромных капиталовложениях, а лишь во внутренней убежденности руководства в необходимости проведения этих изменений», - сказал А.ГИРШФЕЛЬД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове проходит расширенное заседание Президиума Совместного представительского органа со стороны работодателей на национальном уровне (СПО), Президиума Совета Федерации работодателей Украины и Ассоциации ректоров высших технических учебных заведений Украины. На совещании, которое проходит под председательством председателя СПО Дмитрия ФИРТАША и председателя Ассоциации ректоров Михаила ЗГУРОВСКОГО, обсуждаются вопросы инновационного развития Украины путем сочетание возможностей власти, бизнеса, образования и науки.