Фирташ приобрел Северодонецкое объединение «Азот»

Group DF приобрела ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сообщил собственник Group DF, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, отвечая на вопрос журналистов о возможности покупки этого предприятия.

«Мы уже купили», - сказал он.

Напомним, что Фонд государственного имущества (ФГИУ) заключил с дочерней структурой IBE Trade Corp - компанией Worldwide Chemical Llc - сделку по продаже 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот". Об этом УНИАН 1 декабря 2010 г. сообщил источник, близкий к сделке.

В то же время, в киевском представительстве IBE Trade, а также в Фонде госимущества тогда отказались как-либо прокомментировать данную информацию.

15 декабря 2010 г. в ходе заседания Кабинета министров председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО, отвечая на просьбу озвучить официально сумму сделки, сказал, что госпакет акций ЗАО "Северодонецкое объединение "Азот" был реализован за 276 млн. грн. или 35 млн. долл.

Справка УНИАН. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в августе 2010 г. принял решение о приватизации 40% госпакета акций ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений и пр.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.

«Северодонецкое объединение «Азот» завершило 2009 год с убытком 200,369 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года чистая прибыль компании составляла 22,485 млн. грн.