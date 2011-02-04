Простаивающие мощности «Стирола» будут запущены во втором полугодии

Все простаивающие мощности ОАО «Концерн «Стирол» будут запущены во втором полугодии этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил бизнесмен, собственник Group DF Дмитрий ФИРТАШ.

Д.ФИРТАШ отметил, что в конце 2010 года мощности концерна были загружены лишь на 50%, но сейчас ведется работа по восстановлению производства.

«Стирол» работал до конца года в нагрузке 50%. Теперь мы делаем все реконструкции. Мы уже практически полностью запустили селитру, два карбонита запустили. Планируем до конца сентября этого года запустить третий аммиак, который не работал последние 6 лет. То есть, я думаю, что мы выведем его на 100% мощность», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года ОАО «Концерн «Стирол» вошло в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF Д.ФИРТАША. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производители минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ровноазот», ОАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии. По предварительным оценкам, сумма годовых инвестиций в химические предприятия Group DF будет составлять свыше 100 млн. долл.