«Укрнафта» арендует имущественный комплекс «ДнепроАзота»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ОАО «Укрнафта» (г. Киев) на получение в аренду активов в виде целостного имущественного комплекса (ЦИК) ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, акционеры «ДнепроАзота» приняли решение о передаче имущественного комплекса в аренду на собрании акционеров 29 октября 2010 года. Согласно сообщению, это решение поддержали 98% зарегистрировавшихся акционеров. В то же время, на собрании не озвучивалось, кому передается в аренду ЦИК.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране. 50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует Группа «Приват».

ОАО «ДнепроАзот» (г. Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Основными акционерами предприятия являются компании: ООО «Альфатрейдер» (24,745%), ООО «Индастриал Гарант» (24,887%), ООО «Солайм» (24,973%) и ООО «Реал-Стандарт» (14,249%) (г. Днепропетровск).