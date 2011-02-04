Group DF хочет купить черкасский «Азот»

Собственник Group DF, украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ заинтересован в покупке ОАО «Азот» (г. Черкассы).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, комментируя заявление владельца ОАО «Азот» Александра ЯРОСЛАВСКОГО о желании продать предприятие за 800 млн. долл.

«То, что мы готовы купить, – это факт, и, наверное, мы будем учавствовать в этом – тоже это факт. Цена вопроса сегодня неизвестна. Вопрос, много или мало, хозяин называет цифру и будет смотреть, какие покупатели появятся. Заплатят больше – значит, заплатят больше», - сказал Д.ФИРТАШ.

Он отметил, что концентрация предприятий, специализирующихся на производстве минеральных удобрений, в руках одного собственника позволит более успешно конкурировать на мировом рынке.

«Моя задача сконцентрировать всю химическую промышленность, иначе нельзя будет конкурировать. Мы не можем в одиночку конкурировать, то есть мы должны купить их», - подчеркнул бизнесмен.

«Вопрос, куплю или не куплю, – это достаточно большой вопрос. Сейчас будем бороться за Черкассы, если А.ЯРОСЛАВСКИЙ решил продавать, то есть он выставил планку, то с ним будем созваниваться и решать», - сказал Д.ФИРТАШ.

Справка УНИАН. ОАО «Азот» (г. Черкассы) – одно из крупнейших предприятий Украины по производству минеральных удобрений, ионообменных смол, капролактама и другой химической продукции. Производственные мощности при полной загрузке составляют около 3 млн. минеральных удобрений в год.

В конце марта 2007 года украинский бизнесмен, совладелец «УкрСиббанка» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ заявил, что сконцентрировал более 60% акций ОАО «Азот».

В 2009 году черкасское ОАО "Азот" получило чистый убыток 213,23 млн. грн. При этом чистый доход предприятия сократился на 14,12% по сравнению с предыдущим периодом, до 2,961 млрд. грн. Всего в 2009 году черкасский «Азот» произвел 662,5 тыс. тонн карбамида и 798,5 тыс. тонн аммиака.