Для продления РФ пошлин на трубы "Интерпайпа" нет правовых оснований - гендиректор

Для продления Российской Федерацией антидемпинговых пошлин в отношении украинских обсадных и насосно-компрессорных труб, производимых компанией "Интерпайп", нет правовых оснований.

Такое мнение агентству УНИАН высказал генеральный директор компании "Интерпайп" Александр КИРИЧКО, комментируя возможное продление РФ антидемпинговых пошлин в отношении импорта украинских стальных труб.

Вместе с тем, по словам А.КИРИЧКО, на сегодняшний день постановление российского правительства о продолжении действия пошлин и увеличении их ставок еще не опубликовано. «Однако, если исходить из проекта постановления, опубликованного на сайте Минпромторга РФ, то именно продукция "Интерпайп" попадает под действие антидемпинговых пошлин на ввоз труб в Россию. Данные пошлины были впервые введены в 2006 г. и действовали в отношении пяти видов труб: обсадных, насосно-компрессорных, подшипниковых, котельных и нефтегазопроводных диаметром до 820 мм. В конце 2009 года – летом 2010 года Минпромторгом России были начаты два пересмотра этих мер с целью увеличения пошлин и продления их действия, но уже только на три вида труб – обсадные, насосно-компрессорные, и нефтегазопроводные диаметром до 820 мм», - напомнил гендиректор "Интерпайп". При этом он добавил, что "Интерпайп" является единственным производителем обсадных и насосно-компрессорных труб в Украине и одним из крупнейших в стране производителей нефтегазопроводных труб диаметром до 820 мм (доля компании составляет более 65%)". То есть, отметил А.КИРИЧКО, в данном случае основной целью применения ограничительных мер является именно продукция "Интерпайп».

При этом он напомнил, что обсадные и насосно-компрессорные трубы поставляются компанией "Интерпайп" в РФ в рамках соответствующего соглашения, которое содержит норму, предусматривающую отсутствие ущерба от таких поставок для российских производителей. «С 2005 года трубная продукция ряда украинских производителей и, в том числе, "Интерпайп" поставляется в Российскую Федерацию на условиях добровольно принятых самоограничений, закрепленных Соглашением о регулировании поставок в Россию некоторых видов стальных труб из Украины. Соглашение было заключено в рамках начатого в 2004 году антидемпингового расследования. К моменту начала российского расследования у нас уже был опыт принятия добровольных обязательств в антидемпинговых процедурах, проводимых Европейской комиссией, и мы понимали, что такое урегулирование ситуации является наиболее взвешенным решением в сложившихся условиях.

Данное соглашение было продлено соответствующими решениями правительств Украины и РФ на 2010 и 2011 годы. Таким образом, если повышение и продление пошлин в России все же состоится, "Интерпайп" будет поставлять трубы в беспошлинном режиме в рамках действующего соглашения, которое устанавливает количественные ограничения в объеме 300 тыс. тонн на текущий год», - пояснил А.КИРИЧКО.

Подытоживая, он отметил, что основываясь на многолетнем опыте присутствия на российском рынке, в компании "Интерпайп" считают, что предлагаемые Минпромторгом РФ антидемпинговые пошлины существенно завышены. «Если пошлины все же будут увеличены, компания "Интерпайп" будет рассматривать вопрос об инициировании пересмотра данных мер с целью снижения индивидуальных пошлин», - заявил гендиректор "Интерпайп".

Как сообщалось в СМИ, 1 февраля 2011 года истек срок для продления Россией пошлин в отношении импорта украинских стальных труб. Постановление правительства РФ об этом так и не было опубликовано. Однако представители российского правительства заявили, что задержка с публикаций документа является технической, а пошлины будут не только продлены, но и увеличены.

В частности, в Минпромторге РФ заверили, что постановление о сохранении пошлин уже подписано и они продлены до 2015 года. Кроме того, на обсадные трубы они увеличены с 11,4% до 18,9%, на насосно-компрессорные - с 18,1% до 19,9%, на нефтегазопроводные и горячедеформированные общего назначения - с 8,9% до 19,4-37,8%.

Справка УНИАН. "Интерпайп" – крупная международная компания. Продукция "Интерпайп" поставляется в более чем 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных в Украине, России, Казахстане, Европе, США и на Ближнем Востоке. В 2008 году экспортные поставки в общем объеме продаж составили 75%.