Цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,3%
12:27, 07 февраля 2011Промышленность
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В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 1,3%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года выросли на 1,9%.
Справка УНИАН. В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 18,7%.
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