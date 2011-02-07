Цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,3%

В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 1,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Также сообщается, что цены производителей промышленной продукции в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года выросли на 1,9%.

Справка УНИАН. В Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем (показатель к предыдущему месяцу) выросли на 0,9%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – на 18,7%.