Госгорпромнадзор приостановил работу двух шахт в Кривом Роге

Криворожское теруправление Госгорпромнадзора со 2 февраля приостановило работу двух шахт – имени Артема (структурное подразделение ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог») и шахты «Родина» (ОАО «Криворожский железорудный комбинат).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе теруправления.

Причиной остановки шахт стала угроза обрушения грунта и воронкообразования в районе автодороги «Техбаза» – кладбище «Западное», которая проходит в непосредственной близости к зонам обрушения данных шахт. По данным теруправления, шахта им. Артема остановлена практически полностью, а шахта «Родина» – на 50%. На сегодняшний день ситуация не изменилась.

В теруправлении отмечают, что еще в октябре 2010 года эксперты завили о возможности воронкообразования под этой автодорогой, однако ни «АрселорМиттал Кривой Рог», ни Криворожский железорудный комбинат не предприняли никаких мер по защите и сохранению дороги «Техбаза» – кладбище «Западное».

Криворожское теруправление Госгорпромнадзора ссылается на ст. 24 Кодекса Украины «О недрах» и п. 9.1 «Единых правил охраны недр при разработке твёрдых полезных ископаемых», которые, в частности, предусматривают, что собственник обязан принять все меры по сохранению зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия предприятия.