Египетский кризис - Украина потеряет больше всех?

Египетский кризис - Украина потеряет больше всех?

18:45, 08 февраля 2011
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Металл, продовольствие, энергоносители, военная техника - далеко не полный перечень позиций, по которым Украина может проиграть на фоне ситуации в Египте. Причем в отличие от своих ближайших соседей...

Политический кризис в Египте продолжается уже более двух недель, страна с 80-миллионным населением рискует быть ввергнутой в хаос безвластия и гражданской войны. С начала беспорядков в Каире подавляющее большинство упоминаний о Египте в украинских СМИ были так или иначе связаны с нашими туристами. Как когда-то Крым во времена СССР, Египет уже давно стал «всеСНГовской здравницей», посему эвакуация  туристов – это, конечно, печально, как для них самих, так и для туроператоров. Но если бы только этим проблемы и ограничивались. Даже поверхностный обзор экономического сотрудничества с этой арабской страной свидетельствует, что египтяне сторицей возвращали украинскому бюджету деньги, потраченные соотечественниками на курортах Красного моря. Если абстрагироваться от реальных цифр, то окажется, что в процентном соотношении Египет является для Украины едва ли не самым выгодным внешнеторговым партнером по итогам 2010 года…     

Без Египта: курортный сезон-2011 может побить все ценовые рекорды

Обозначив столь глобальные проблемы, начнем, тем не менее, с туризма. Принято считать, что украинские туристы ежегодно делают весомый вклад в египетскую экономику, оставляя в этой стране десятки миллионов долларов. По прогнозам Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ), в случае продолжения беспорядков в Египте до конца февраля, убытки отечественных туроператоров достигнут 6 млн. долл. Причем 7 февраля АЛТУ сообщила о полном прекращении продажи турпутевок и выдачи документов по уже оплаченным турам в Египет.  

Сразу возникает вопрос, а что делать тем, кто запланировал отпуск зимой, но провести его хочет у теплого моря. Альтернативой Египту могли бы стать Таиланд, Индия, ОАЭ или Израиль. Но дело в том, что эти страны всегда находились в более высокой ценовой категории. Что же касается Турции, стоимость отдыха в которой сопоставима с египетскими расценками, хотя и несколько превышала их, то там курортный сезон начнется только в апреле. Выходит, что в своей ценовой нише у Египта конкурентов просто не было, только там вы могли провести неделю в приличном пятизвездочном отеле за 600 долларов. Более того, закрытие данного направления вполне может спровоцировать рост цен на туры в другие традиционные места отдыха украинцев. На первом месте снова оказывается Турция.

Как отметила руководитель пресс-службы АЛТУ Юлия Олейник, слухи о резком подорожании турпутевок в Турцию необоснованные. Дело в том, что курортный сезон в Египте и тех странах, которые могли бы стать для него реальной альтернативой, не совпадают по времени года. В Египте, начиная с июня, курортный сезон идет на спад –  летом там очень жарко. В то же время в Турции он только начинается в конце апреля – начале мая. В таких странах, как Болгария, Черногория или Хорватия курортный сезон открывается еще позже.

Конечно, мнение эксперта должно нас несколько успокоить, однако стоит помнить о том, что наши сограждане зачастую предпочитали экстремально жаркий летний отдых в Египте более прохладной Турции. Все-таки соотношение цены и сервиса египетских отелей оставляли мало шансов даже таким недорогим странам, как Болгария. Так что несовпадение во времени курортных сезонов - весьма относительный фактор. Что же касается более дорогих зимних направлений, то в России цены на них уже стали расти. Так, неделя отдыха в Эмиратах, которая совсем недавно обошлась бы российскому туристу в среднем в 1200 долл., уже стоит не менее 1300 «зеленых». И это вполне понятно - турагентства пытаются покрыть свои убытки. Нет сомнений, что подобная тенденция докатится в ближайшие дни и до Украины. Если же проблемы с Египтом сохранятся, то и начало курортного сезона в Турции принесет нам неприятные сюрпризы. Стоит напомнить,  что с июня по октябрь Украина имеет собственные курортные ресурсы в виде Крыма. Но позволим себе заметить, что аппетиты крымчан, которые и в спокойные времена заламывали совершенно неадекватные сервису и инфраструктуре цены, в связи с египетскими событиями могут вообще зашкалить. Вывод весьма неутешителен - если Египет не выберется из кризиса в ближайшие пару месяцев, курортный сезон 2011 года обещает побить все ценовые рекорды.

В зоне риска идеальный торговый партнер

Из отраслей украинской экономики, которые попадают в зону риска на фоне ситуации в Египте, особо отметим металлургов. Строительная индустрия Египта традиционно потребляла значительные объемы нашего металлопроката. Происходило это, в первую очередь, за счет бурного развития туристической инфраструктуры. Правда, за последние пару лет нас несколько потеснил с этого рынка мировой кризис и конкуренты, но объемы украинского металлоэкспорта в эту страну по прежнему значительные.

Как сообщил руководитель департамента по вопросам металлургического комплекса госпредприятия «Держзовнишинформ» Владимир Пиковский, украинские меткомпании уже приостановили отгрузки металлопроката в Египет, как минимум, до конца февраля.

***Согласно данным «Держзовнишинформа», в 2010 году украинские метпредприятия экспортировали в Египет 944 тыс. тонн металлопроката, что составило 3,5% общего объема (27 млн. тонн.) экспортных поставок данной продукции в прошлом году.

Хотя В.Пиковский и подчеркнул, что временная приостановка поставок металла в Египет пока не отразится на объемах производства наших предприятий, но понятно - если отгрузки не возобновятся в течение нескольких месяцев, то это неизбежно ударит по украинской металлургии. В условиях жесткой конкуренции на рынках металла борьба идет за каждую сотню тысяч тонн, а тут целый миллион. Заместить потерю египетского рынка отечественным металлургам не удастся, а значит, придется сокращать объемы производства. С учетом того, что ранее эксперты прогнозировали в 2011-ом рост поставок украинского металлопроката в Северную Африку в целом, и в Египет в частности, потери для нашего ГМК могут быть весьма болезненными, вплоть до пересмотра прогнозного роста производства по всей отрасли. Говорить о том, что Египет полностью откажется от импортного металла, было бы явным преувеличением, но исключать того, что строительство в этой стране может резко сократиться, все же нельзя. К тому же многие политологи утверждают, что со сменой власти в Египте, как собственно и в Тунисе, в Североафриканском регионе может резко усилиться влияние Турции. Последняя последовательно «отжимает» данный рынок у наших металлургов. Единственным смягчающим фактором в данном случае можно считать то, что турецкая металлургия во многом зависит от украинского сырья, в частности от металлолома. Но как бы то ни было, а смена политконъюнктуры в Египте с авторитарного режима на демократию исламского толка может резко изменить внешнеторговые предпочтения местных властей. Новое руководство страны, наверное, без труда обнаружит не мало коррупционных схем в договорах с зарубежными компаниями, а может и просто из принципа свернуть сотрудничество с «друзьями» предыдущего режима.

В этом случае может серьезно пострадать украинско-египетская концессия по добыче нефти и природного газа. Как известно, в рамках реализации соглашения о проведении нефтяной разведки и эксплуатации скважин, подписанного 13 декабря 2006 г. между Египетской генеральной нефтяной корпорацией и НАК "Нафтогаз Украины", украинская компания осуществляет работы на территории площадью 994 кв. км в Западной пустыне Египта. 1 февраля «Нафтогаз» эвакуировал 23 сотрудников из 32-х, работавших в этой стране.

В тот же день из Египта выехали сотрудники «Укрспецэкспорта», успешность работы которых еще больше зависит о политической стабильности в стране-заказчике. Напомним, что за последние годы Украина поставила Египту 3 военно-транспортных самолета Ан-74 и помогла о строительством транспортного судна. Кроме того, «Укрспецэкспорт» вел переговоры о модернизации египетской бронетехники силами украинских специалистов. Хотя  добыча углеводоров и поставки военной техники были лишь перспективными направлениями украинско-египетского сотрудничества, но перспективы эти были вполне реальными.

Еще одно направление, на котором Украина является весьма важным партнером самой густонаселенной страны арабского мира, является поставка продуктов питания. В первую очередь, -  зерно. Встречаясь в ноябре 2010 года с председателем парламента Египта Ахмедом Фатхи Суруром, премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что рассчитывает на увеличение поставок зерновых в Египет.

***По результатам 2009/2010 маркетингового года, Украина отгрузила Египту 1 млн. тонн зерновых, что составляет почти 5% общего объема украинского экспорта зерна за этот период. 

В связи с массовыми акциями протеста Египет приостановил проведение тендеров на закупку зерна. Данным вопросом ведали государственные структуры, и после ухода в отставку египетского Кабмина осуществлять такие процедуры просто стало некому. Хотя эксперты и прогнозируют возобновление закупок, но пока не понятно как скоро это произойдет.

Металл, продовольствие, энергоносители, военная техника - это далеко не полный перечень позиций, по которым Украина может проиграть, в случае ухода Египта с ее внешнеторговой орбиты. Но самое главное то, что Египет для нас действительно идеальный внешнеторговый партнер. Экспорт украинских товаров в эту страну в последние годы всегда во много раз превышал встречный импорт. Положительное внешнеторговое сальдо составило по итогам 2010 года около 1 млрд. долл. в нашу пользу. Египтяне импортировали из Украины товаров на общую сумму порядка 1,1 млрд. долл., тогда как в ответ экспортировали приблизительно на 100 млн. долл. Для Украины, которая постоянно борется за выравнивание внешнеторгового баланса, это особо ценный показатель. Пусть наш товарооборот и не отвечает масштабам стран, общее население которых сопоставимо с населением России, но вряд ли у Украины есть хотя бы еще один партнер, с которым она торгует в пропорции 1 к 11. В будущем нас могло ждать заметное наращивание товарооборота, как минимум, возвращение к тем 2 млрд. долл,, которые он составлял в докризисном 2008 году. Теперь мы напротив столкнулись с перспективой сжатия североафриканского рынка для сбыта нашей продукции.

"Тьма египетская": кто-то теряет, а кто-то...

Еще одним неприятным нюансом является тот факт, что на фоне египетского кризиса наши ближайшие соседи могут заметно укрепить свои экономические позиции и сделают они это за счет наших потерь. В первую очередь, речь идет о Турции, которая, по мнению аналитиков, имеет очень большие шансы усилить свое геополитическое влияние в регионе после смены власти, что уже произошло в Тунисе, весьма вероятно в Египте и вполне возможно в Йемене, Алжире и Марокко. В принципе, Украине нет дела до турецких планов по созданию некоего подобия Британского содружества на основе государств, когда-то входивших в состав Османской империи. Да и тягаться с Анкарой в степени   влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке мы не имеем ни малейших предпосылок. Однако, как уже было сказано, турки являются основными конкурентами украинских металлургов в этом регионе и вполне могут конвертировать свое политическое лобби в экономические дивиденды. Выиграет Турция и за счет увеличения количества туристов, в том числе и украинских. При этом стоит помнить, что по итогам 2010 года товарооборот между Турцией и Украиной составил около 5 млрд. долл., из которых только около 2,7 млрд. долл. пришлось на наш экспорт, а остальные 2,3 млрд. долл. составил турецкий импорт. Как видим, разница совсем не велика и в будущем она может совсем исчезнуть, или даже стать негативной для нас.

Помимо Турции в выигрыше от египетских волнений окажется и еще один украинский сосед - Россия. Цены на нефть уже отреагировали ростом, а если Суэцкий канал окажется закрыт для судоходства, то они вырастут еще больше. К тому же Украина в лице Египта может лишиться одного из альтернативных источников газа, что так же на руку «Газпрому».

Вот и получается, что убытки Украины могут обернуться прибылью для Турции и России. Будем надеяться, что египтяне оперативно справятся со своим кризисом и уже через пару месяцев жизнь в стране войдет в нормальное русло. В конце концов, Украина может с успехом "экспортировать" в Египет позитивный опыт мирной "помаранчевой" революции, ущерб от которой свелся к надщербленной при установлении палаток плитке на Майдане. В этом плане "жасминовым"   революционерам вполне есть чему поучиться у "апельсиновых". Если же Египет столкнется с какими-либо гуманитарными проблемами, будь то нехватка продовольствия или, не дай Бог, вооруженное противостояние между различными политическими группировками, Украине стоит в числе первых отреагировать и организовать посильную помощь. Только таким образом мы сможем хоть немного отойти от своей традиционной роли объекта международной политики, покорно принимающего все удары судьбы.

Антон Лосев (УНИАН)

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