В Украине объемы производства основных видов металлопродукции выросли на 3-10%

В Украине в январе 2011 года объемы производства основных видов металлопродукции выросли на 3-10% по сравнению с январем 2010 года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор объединения «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня в Днепропетровске на балансовом совещании представителей предприятий ГМК.

По его словам, за указанный период метпредприятия выплавили 2,411 млн. тонн чугуна, что на 3% больше показателя за январь 2010 года. Производство стали увеличилось на 5% – до 2,864 млн. тонн, производство общего проката – на 10%, до 2,777 млн. тонн.

Объемы производства металлоизделий (метизов) составили 18 тыс. тонн, что на 10% больше показателя за январь прошлого года.

«В феврале в целом по отрасли сохраняются тенденции производства, аналогичные январю», – отметил В. ХАРАХУЛАХ.