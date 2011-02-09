Клюев разработает программу импортозамещения товаров производственного назначения

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру – министру экономического развития и торговли Андрею КЛЮЕВУ разработать программу импортозамещения товаров производственного назначения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое поручение он дал сегодня в ходе заседания Кабинета Министров в ответ на внесенное на рассмотрение правительства предложение закупить импортную несложную полиграфическую технику.

«Для резания металла машины мы можем изготовить, а для резания бумаги – нет? Это абсурд», – заявил Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что он категорически против того, чтобы ресурсы государственного бюджета «отдавать на сторону» в случаях, когда достаточно быстро можно наладить собственное производство оборудования.

В пресс-службе правительства отмечают, что в последнее время на рассмотрение Кабмина вносилось несколько предложений о закупке техники за рубежом: от комплектующих для авиационной техники до проходческих щитов для строительства метро, и всегда премьер-министр подчеркивал, что в тех случаях, когда производство можно наладить в Украине, необходимо выделять средства именно на это, а не на покупку импортной техники.